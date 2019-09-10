Компанія «Епл» презентує новинки

https://racurs.ua/ua/n126607-apple-prezentuie-novi-iphone-ta-inshi-adjety-translyaciya.html

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Презентація Apple (Епл) розпочалася 10 вересня о 20.00 в театрі Стівена Джобса.

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Сьогодні винахідники з американського Купертіно планують презентувати три нові моделі iPhone (Айфон). У 2019 році року компанія представить смартфони iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11R.

Крім того, ймовірно, що глядачам покажуть оновлений розумний годинник Apple Watch, навушники Air Pods. Можливий і показ MacBook Pro з діагоналлю екрана в 16 дюймів.

Фанати «Епл» надіються й на показ оновленого iPad Pro й iPad початкового рівня зі збільшеним екраном.

Нагадаємо, у серпні американська компанія Apple (Епл), спільно з банком Goldman Sachs Group, випустила власну банківську картку, яка наразі існує лише в електронній формі. Таку картку можна підв’язати до свого гаманця у додатку Apple Pay.