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Ракурс
Компания «Эпл» презентует новинки

Apple презентует новые iPhone и другие гаджеты (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 сен 2019, 20:00
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Презентация Apple (Эпл) началась 10 сентября в 20.00 в театре Стивена Джобса.

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Сегодня изобретатели из американского Купертино планируют презентовать три новые модели iPhone (Айфон). В 2019 году компания представит смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R.

Кроме того, вероятно, что зрителям покажут обновленные умные часы Apple Watch, наушники Air Pods. Возможен и показ MacBook Pro с диагональю экрана в 16 дюймов.

Фанаты «Эппл» надеются и на показ обновленного iPad Pro и iPad начального уровня с увеличенным экраном.

Напомним, в августе американская компания Apple (Эпл), совместно с банком Goldman Sachs Group, выпустила собственную банковскую карточку, которая сейчас существует только в электронной форме. Такую карточку можно подвязать к своему кошельку в приложении Apple Pay.

Источник: Ракурс


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