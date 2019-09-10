Компания «Эпл» презентует новинки

https://racurs.ua/n126607-apple-prezentuet-novye-iphone-i-drugie-gadjety-translyaciya.html

Ракурс

Презентация Apple (Эпл) началась 10 сентября в 20.00 в театре Стивена Джобса.

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Сегодня изобретатели из американского Купертино планируют презентовать три новые модели iPhone (Айфон). В 2019 году компания представит смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R.

Кроме того, вероятно, что зрителям покажут обновленные умные часы Apple Watch, наушники Air Pods. Возможен и показ MacBook Pro с диагональю экрана в 16 дюймов.

Фанаты «Эппл» надеются и на показ обновленного iPad Pro и iPad начального уровня с увеличенным экраном.

Напомним, в августе американская компания Apple (Эпл), совместно с банком Goldman Sachs Group, выпустила собственную банковскую карточку, которая сейчас существует только в электронной форме. Такую карточку можно подвязать к своему кошельку в приложении Apple Pay.