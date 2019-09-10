Украинские военные. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126606-na-donbasse-boycy-vsu-odnim-vystrelom-unichtojili-opornyy-punkt-boevikov-foto-video.html

Ракурс

Бойцы Вооруженных сил Украины на Донбассе уничтожили взводного-опорный пункт пророссийских боевиков.

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Для уничтожения вражеской позиции понадобился один прицельный выстрел противотанковой управляемой ракетой. Успешные действия военных против агрессора были зафиксированы в районе оккупированной Горловки. Об этом 10 сентября сообщил народный депутат и волонтер Юрий Мысягин на собственной странице в Facebook.

По его информации, в то время, когда происходил обстрел позиций ВСУ, боевая группа одного из пехотных батальонов 53-й бригады тайно вышла вперед. Военнослужащие противотанковой управляемой ракетой уничтожила ВОП террористов, расположенный на самом верху террикона. Также Мысягин опубликовал фото успешной операции.

А на днях сообщество «4.5.0 UA» в Facebook опубликовало видео прицельного удара по позициям террористических группировок Донбасса под Горловкой. Отмечалось, что выстрел украинских военнослужащих был ответом на агрессию боевиков против сил операции Объединенных сил. Тогда сообщалось, что было трое погибших и четверо раненых.

Напомним, 16 июля Вооруженные силы Украины уничтожили позиции террористов возле оккупированной Горловки благодаря использования дрона для корректировки огня с воздуха.