Українські військові. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n126606-na-donbasi-biyci-zsu-odnym-postrilom-znyschyly-opornyy-punkt-boyovykiv-foto-video.html

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Бійці Збройних сил України на Донбасі знищили взводного-опорний пункт проросійських бойовиків.

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Для знищення ворожої позиції знадобився один прицільний постріл протитанкової керованої ракетою. Успішні дії військових проти агресора було зафіксовано в районі окупованої Горлівки. Про це 10 вересня повідомив народний депутат та волонтер Юрій Мисягін на власній сторінці у Facebook.

За його інформацією, у той час, коли відбувався обстріл позицій ЗСУ, бойова група одного з піхотних батальйонів 53-ї бригади таємно вийшла вперед. Військовослужбовці протитанковою керованою ракетою знищила ВОП терористів, розташований на самому верху терикону. Також Мисягін опублікував фото успішної операції.

А днями спільнота «4.5.0 UA» в Facebook опублікувала відео прицільного удару по позиціях терористичних угруповань Донбасу під Горлівкою. Зазначалося, що постріл українських військовослужбовців був відповіддю на агресію бойовиків проти сил операції Об'єднаних сил. Тоді повідомлялося, що було троє загиблих та четверо поранених.

Нагадаємо, 16 липня Збройні сили України знищили позиції терористів біля окупованої Горлівки завдяки використанню дрону для коригування вогню з повітря.