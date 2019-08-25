На Алтаї показово спалили українське село. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n125933-u-rosiyi-pobuduvaly-ta-pokazovo-spalyly-ukrayinske-selo-video.html

Ракурс

Українське село показово спалили в Російській Федерації.

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Це відбулося 24 серпня під час військово-історичного фестивалю «Дніпровський рубіж» у селі Шипунова Алтайського краю. Побудоване українське село знищили в ході реконструкції битви за Дніпро. Про це 25 серпня повідомив журналіст Аркадій Бабченко у Facebook.

Побудували на Алтаї українське село й спалили його, а під регіт глядачів розстріляли зрадника, — йдеться у повідомленні.

Місцеве видання Altapress повідомило, що за сценарієм реконструкції битви підрозділ німецьких військ входить в українське село, мешканці якого допомагають партизанам. Фашисти спалюють частину села, але в цей час до неї наближається загін Червоної армії. Також під час фестивалю показово «стратили зрадника Батьківщини» за поміч окупантам.

Нагадаємо, у Росії юним школярам провели показову демонстрацію розгону натовпу та затримання протестувальників. Дітям показували, як силовики гамселять та затримують учасників мітингу.