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На Алтаї показово спалили українське село. Фото: YouTube

У Росії побудували та показово спалили українське село (ВІДЕО)

25 сер 2019, 19:38
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Українське село показово спалили в Російській Федерації.

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Це відбулося 24 серпня під час військово-історичного фестивалю «Дніпровський рубіж» у селі Шипунова Алтайського краю. Побудоване українське село знищили в ході реконструкції битви за Дніпро. Про це 25 серпня повідомив журналіст Аркадій Бабченко у Facebook.

Побудували на Алтаї українське село й спалили його, а під регіт глядачів розстріляли зрадника, — йдеться у повідомленні.

Місцеве видання Altapress повідомило, що за сценарієм реконструкції битви підрозділ німецьких військ входить в українське село, мешканці якого допомагають партизанам. Фашисти спалюють частину села, але в цей час до неї наближається загін Червоної армії. Також під час фестивалю показово «стратили зрадника Батьківщини» за поміч окупантам.

Нагадаємо, у Росії юним школярам провели показову демонстрацію розгону натовпу та затримання протестувальників. Дітям показували, як силовики гамселять та затримують учасників мітингу.


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