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На Алтаї показово спалили українське село. Фото: YouTube
У Росії побудували та показово спалили українське село (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125933-u-rosiyi-pobuduvaly-ta-pokazovo-spalyly-ukrayinske-selo-video.htmlРакурс
Українське село показово спалили в Російській Федерації.
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Це відбулося 24 серпня під час військово-історичного фестивалю «Дніпровський рубіж» у селі Шипунова Алтайського краю. Побудоване українське село знищили в ході реконструкції битви за Дніпро. Про це 25 серпня повідомив журналіст Аркадій Бабченко у Facebook.
Побудували на Алтаї українське село й спалили його, а під регіт глядачів розстріляли зрадника, — йдеться у повідомленні.
Місцеве видання Altapress повідомило, що за сценарієм реконструкції битви підрозділ німецьких військ входить в українське село, мешканці якого допомагають партизанам. Фашисти спалюють частину села, але в цей час до неї наближається загін Червоної армії. Також під час фестивалю показово «стратили зрадника Батьківщини» за поміч окупантам.
Нагадаємо, у Росії юним школярам провели показову демонстрацію розгону натовпу та затримання протестувальників. Дітям показували, як силовики гамселять та затримують учасників мітингу.
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