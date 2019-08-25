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На Алтае показательно сожгли украинское село. Фото: YouTube

В России построили и показательно сожгли украинское село (ВИДЕО)

25 авг 2019, 19:38
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Украинское село показательно сожгли в Российской Федерации.

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Это произошло 24 августа во время военно-исторического фестиваля «Днепровский рубеж» в селе Шипуново Алтайского края. Построеное украинское село уничтожили в ходе реконструкции битвы за Днепр. Об этом 25 августа сообщил журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

Построили на Алтае украинское село и сожгли его, а под хохот зрителей расстреляли предателя, — говорится в сообщении.

Местное издание Altapress сообщило, что по сценарию реконструкции битвы подразделение немецких войск входит в украинское село, жители которого помогают партизанам. Фашисты сжигают часть села, но в это время к нему приближается отряд Красной армии. Также во время фестиваля показательно «казнили изменника Родины» за помощь оккупантам.

Напомним, в России юным школьникам провели показательную демонстрацию разгона толпы и задержания протестующих. Детям показывали, как силовики бьют и задерживают участников митинга.


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