Растет смена: российским школьникам показали, как правильно разгонять толпу и задерживать митингующих (ФОТО)

Действо прошло в военной комендатуре гарнизона Екатеринбурга, фото: 66.ru

https://racurs.ua/n118471-rastet-smena-rossiyskim-shkolnikam-pokazali-kak-pravilno-razgonyat-tolpu-i-zaderjivat.html

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Для российских школьников, которые вступают в военно-патриотическое движение «Юнармия» провели показательную демонстрацию разгона толпы и задержания протестующих.

Действо состоялось во дворе военной комендатуры гарнизона российского города Екатеринбурга, сообщает издание 66.ru.

По сценарию, несколько протестующих с палками и бутылками с зажигательной смесью устроили беспорядки перед КПП воинской части, чтобы попасть на территорию объекта.

После этого во двор комендатуры прибыли два автомобиля со сотрудниками военной полиции, которые задержали лидера «восстания». Другие участники бунта после этого разбежались.

Отмечается, что это «представление» детям повторили еще раз, на этот раз с комментариями командира силовиков относительно действий его подчиненных.

После этого дети отправились в помещение комендатуры, где приняли присягу для зачисления в «Юнармию».

«Юнармию» в России создали летом 2016 года. Целями организации провозглашены «всестороннее развитие и патриотическое воспитание» детей от 8 лет.

Напомним, в октябре 2018 года в оккупированном Севастополе в состав «Юнармии» зачислили 1,8 тыс. детей.