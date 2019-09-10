Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n126605-pogoda-v-ukrayini-na-11-veresnya-synoptyky-prognozuut-sonce-ta-teplo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 11 вересня прогнозується ясна та сонячна. Істотних опадів на найближчої доби не очікується.

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Вночі стовпчики термометрів покажуть від 10° до 17° тепла. У світлу половину доби температура повітря прогріється до 24−29° тепла. Вітер очікується східний та південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 11 вересня очікується тепла та сонячна. Температура вночі 12−14° вище нуля, вдень 26−28° тепла.

У Львові у середу без істотних опадів, погода радуватиме сонцем та теплом. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень 26−28° тепла.

В Одесі найближчої доби Гідрометцентр обіцяє суху та ясну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 15−17° тепла, а вдень 27−29° вище нуля.

У Дніпрі завтра буде тепло та ясно. Вночі температура повітря прогріється до 12−14° вище нуля, вдень прогнозують 27−29° тепла за Цельсієм.

У Харкові у середу прогнозують суху та сонячну погоду. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 11 вересня очікується тепла та сонячна погода. Температура повітря вночі 10−12° тепла, вдень 25−28° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 вересня очікується доволі спокійна. Впродовж дня прогнозують невеликі збурення, магнітних бур не очікується.

Нагадаємо, погода в Україні 10 вересня повинна була бути хмарною з проясненнями. Опади очікуються лише в частині західних регіонів. Температура повітря вдень очікується 22−28°, на півдні — до 28°.