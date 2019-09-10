Рада підтримала законопроект щодо перевантаження влади. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n126604-parlament-pidtrymav-zakonoproekt-schodo-perezavantajennya-vlady-v-ukrayini.html

Ракурс

Проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» за основу в першому читанні підтримав український парламент на сьогоднішньому вечірньому пленарному засіданні.

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За законопроект № 1066 проголосували 273 народних депутатів. Документ розглядали за скороченою процедурою. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити цей закон. Про це 10 вересня повідомила прес-служба Верховної Ради.

Голова цього комітету Олександр Корнієнко під час свого виступу з трибуни заявив, що мета та завдання цього закону — спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їх діяльності.

Документ передбачає запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням закону, та усунення надмірного регулювання відповідних суспільних відносин.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 вересня на вечірньому пленарному засіданні у першому читанні схвалила прокурорську реформу, яку запропонував президент Володимир Зеленський.