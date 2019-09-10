Зеленський хоче змінити склад ЦВК. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n126603-zelenskyy-vnis-do-rady-podannya-na-zvilnennya-chleniv-centrvyborchkomu.html

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Володимир Зеленський, президент України, зробив подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.

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Подання гаранта Конституції вже надійшло до Верховної Ради й було зареєстроване в парламенті. Документ направили до профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Очікується, що комітет засідатиме 11 вересня. Про це 10 вересня повідомляє theБабель із посиланням на прес-службу парламенту.

За інформацією видання ZN, формальним приводом для звільнення членів Центральної виборчої комісії став скандал в виборчому окрузі № 198 у Черкаській області. Тоді Верховний суд скасував результати виборів за позовом кандидата від партії «Слуга народу» Наталії Дяченко. Це призвело до того, що самовисуванець Сергій Рудик не склав присягу нардепа ВРУ.

Водночас джерело в Офісі президента стверджує, що владу не влаштовує те, що ЦВК контролює колишній президент Петро Порошенко та екс-народний депутат Олександр Грановський.

Нагадаємо, засідання Верховної Ради нового скликання почалося зі скандалом. Після урочистої частини засідання парламенту та складання присяги самовисуванцю Сергію Рудику не видали картку для голосування. Нардеп викликав до Ради поліцію. Підсумки виборів в окрузі Рудика оскаржила його головний опонент — кандидат у депутати від «Слуги народу» Наталія Дяченко.