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Зеленский хочет изменить состав ЦИК. Фото: пресс-служба президента

Зеленский внес в Раду представление на увольнение членов Центризбиркома

10 сен 2019, 17:53
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Владимир Зеленский, президент Украины, внес представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

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Представление гаранта Конституции уже поступило в Верховную Раду было зарегистрировано в парламенте. Документ направили в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Ожидается, что комитет будет заседать 11 сентября. Об этом 10 сентября сообщает theБабель со ссылкой на пресс-службу парламента.

По информации издания ZN, формальным поводом для увольнения членов Центральной избирательной комиссии стал скандал в избирательном округе № 198 в Черкасской области. Тогда Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от партии «Слуга народа» Натальи Дьяченко. Это привело к тому, что самовыдвиженец Сергей Рудык не принял присягу нардепа ВРУ.

В то же время источник в Офисе президента утверждает, что власть не устраивает то, что ЦИК контролирует бывший президент Петр Порошенко и экс-народный депутат Александр Грановский.

Напомним, заседание Верховной Рады нового созыва началось со скандалом. После торжественной части заседания парламента и принятия присяги самовыдвиженцу Сергею Рудику не выдали карточку для голосования. Нардеп вызвал в Раду полицию. Итоги выборов в округе Рудыка обжаловала его главный оппонент — кандидат в депутаты от «Слуги народа» Наталья Дьяченко.


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