Прокурорская реформа: Рада приняла закон в первом чтении, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n126596-rada-v-pervom-chtenii-odobrila-prokurorskuu-reformu-zelenskogo.html

Ракурс

Верховная Рада 10 сентября на вечернем пленарном заседании в первом чтении одобрила прокурорскую реформу, которую предложил президент Владимир Зеленский.

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Парламент поддержал его законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

За закон № 1032 проголосовали 287 нардепов. Против проголосовали 32 политика, воздержались 25 депутатов. Кроме того, народные избранники вдвое сократили подготовку этого проекта закона ко второму чтению.

Законопроект направлен на введение временных мер, связанных прежде всего с кадровой перезагрузкой органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров, а также предоставления возможности всем добропорядочным кандидатам, имеющим теоретические знания и практические навыки, на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры.

Зеленский намерен реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников САП.

Реформа предусматривает сокращение работников органов прокуратуры (с 15 до 10 тыс. человек). До 1 сентября 2021 года останавливаются полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Генпрокурор будет единолично утверждать порядок проведение отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора.

Накануне принятия этого законопроекта генпрокурор Руслан Рябошапка объяснял некоторые его положения и рассказал о дедлайнах прокурорской реформы.