Прокурорська реформа: Рада схвалила закон у першому читанні, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126596-rada-u-pershomu-chytanni-shvalyla-prokurorska-reformu-zelenskogo.html

Ракурс

Верховна Рада 10 вересня на вечірньому пленарному засіданні у першому читанні схвалила прокурорську реформу, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

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Парламент підтримав його законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

За закон № 1032 проголосували 287 нардепів. Проти проголосували 32 політиків, утрималися 25 депутатів. Крім того, народні обранці вдвічі скоротили підготовку цього проекту закону до другого читання.

Законопроект спрямований на запровадження тимчасових заходів, пов’язаних передусім із кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навички, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури.

Зеленський має намір реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників САП.

Реформа передбачає скорочення працівників органів прокуратури (з 15 до 10 тис. осіб). До 1 вересня 2021 року зупиняються повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Генпрокурор одноосібно затверджуватиме порядок проведення добору кадровими комісіями на зайняття вакантної посади прокурора.

Напередодні ухвалення цього законопроекту генпрокурор Руслан Рябошапка пояснював деякі його положення і розповів про дедлайни прокурорської реформи.