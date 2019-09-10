Юрій Крисін залишиться за гратами. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n126602-ubyvstvo-jurnalista-veremiya-verhovnyy-sud-zalyshyv-za-ratamy-brygadyra-titushok-krysina.html

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Верховний суд 10 вересня залишив у силі вирок засудженому Юрію Крисіну до 5 років в’язниці за співучасть у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.

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Феміда розглянула касаційні скарги захисників Крисіна на вирок Апеляційного суду міста Києва від 13 червня 2018 року та залишила ці скарги без задоволення. Про це сьогодні повідомила «Судова влада України».

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва визнав Крисіна винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд першої інстанції призначив Крисіну покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. Також суд ухвалив вирок у відповідності до ст. 75 (звільнення від відбування покарання з випробуванням) КК України.

Встановлено, що у лютому 2014 року «командир тітушок» за грошову винагороду від невстановленої особи брав участь у перешкоджанні учасникам мирних акцій на Євромайдані. Вже 18 лютого 2014 року Крисін разом зі спільниками напали на журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія та вбили його.

Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомляло, що фігурант справи про вбивство журналіста видання «Вісті» В’ячеслава Веремія Юрій Крисін невдовзі може вийти із в’язниці.