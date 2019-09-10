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На Черкащині в школі розпорошили газ: евакуйовано 250 дітей, 20 із них госпіталізовано. Фото: ДСНС

На Черкащині в школі розпорошили газ: евакуйовано 250 дітей, 20 із них госпіталізовано (ФОТО)

10 вер 2019, 17:22
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Масове отруєння газом із балончика сталося сьогодні в Черкаській області. Надзвичайну подію зафіксовано в школі № 29 в Дахнівці.

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Рятувальники у терміновому порядку евакуювали із будівлі 257 учнів. Два десятки школярів одразу відправили до лікарні, повідомляє прес-центр облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 16.15, у медустанові залишалися 19 дітей, один із потерпілих перебуває у стані середнього ступеня тяжкості.

Згідно з попередніми даними, невстановлені особи розпорошили у школі рідину з балончика для заправки запальничок. Поліція поки що не прокоментувала подію.

На Черкащині в школі розпилили газ: евакуйовано 250 дітей, 20 із них госпіталізовано. Фото: ДСНС

На Черкащині в школі розпилили газ: евакуйовано 250 дітей, 20 із них госпіталізовано. Фото: ДСНС

На Черкащині в школі розпилили газ: евакуйовано 250 дітей, 20 із них госпіталізовано. Фото: ДСНС

Нагадаємо, навесні в Одеській області внаслідок розпорошення газу в школі 36 учнів дістали опіки дихальних шляхів і були госпіталізовані.

Джерело: Ракурс


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