На Черкащині в школі розпорошили газ: евакуйовано 250 дітей, 20 із них госпіталізовано. Фото: ДСНС

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Масове отруєння газом із балончика сталося сьогодні в Черкаській області. Надзвичайну подію зафіксовано в школі № 29 в Дахнівці.

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Рятувальники у терміновому порядку евакуювали із будівлі 257 учнів. Два десятки школярів одразу відправили до лікарні, повідомляє прес-центр облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Станом на 16.15, у медустанові залишалися 19 дітей, один із потерпілих перебуває у стані середнього ступеня тяжкості.

Згідно з попередніми даними, невстановлені особи розпорошили у школі рідину з балончика для заправки запальничок. Поліція поки що не прокоментувала подію.

Нагадаємо, навесні в Одеській області внаслідок розпорошення газу в школі 36 учнів дістали опіки дихальних шляхів і були госпіталізовані.