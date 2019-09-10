За низку медпослуг у 2020 році платитиме держава. Фото: politica.com.ua

https://racurs.ua/ua/n126600-medycyna-v-ukrayini-stalo-vidomo-yaki-poslugy-budut-bezkoshtovnymy-u-2020-roci.html

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Спеціалізовану медицину у 2020 році чекає низка змін. Зокрема, держава платитиме медичним закладам за певні послуги.

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Національна служба здоров’я України планує сплачувати у 2020 році закладам охорони здоров’я за програмою медичних гарантій 8 тис. 500 грн за пологи, 19 тис. 500 грн — за лікування одного інсульту, 15 тис. 800 грн — за лікування інфаркту. Ці послуги будуть повністю безоплатними для громадян України, оскільки вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків. Про це 10 вересня під час прес-конференції у Львові 10 вересня заявив керівник Національної служби здоров’я України Олег Петренко, повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

За словами Петренка, програма медичних гарантій замінить так звану безкоштовну медицину. Програма передбачає оплату послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Програма сфокусується на опалу послуг, пов’язаних із лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомозі в пологах, ендоскопічних обстеженнях, які спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Держава платитиме медичним закладам за пріоритетним тарифом.

Національна служба здоров’я працює в інтересах пацієнта. Якщо заклад уклав договір з НСЗУ на надання пріоритетних послуг і отримує оплати за цим договором, ніхто в цьому закладі не може вимагати у пацієнта гроші за це, — зазначив Петренко.

Він наголосив, що безкоштовні послуги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безоплатно тільки за направленням лікаря первинки або лікуючого лікаря. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надаватиметься медична допомога при невідкладному стані.

Раніше повідомлялося, що з другого кварталу 2020 року відпуск антибіотиків в аптеках тільки за рецептом лікаря. Виписуватимуть кожен рецепт тільки в певних випадках захворювань, кожен з яких буде на окремому обліку і про нього повідомлятимуть в державний регуляторний орган.