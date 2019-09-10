За ряд медуслуг в 2020 году будет платить государство. Фото: politica.com.ua

https://racurs.ua/n126600-medicina-v-ukraine-stalo-izvestno-kakie-uslugi-budut-besplatnymi-v-2020-godu.html

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Специализированную медицину в 2020 году ждет ряд изменений. В частности, государство будет платить медицинским учреждениям за определенные услуги.

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Национальная служба здоровья Украины планирует платить в 2020 году учреждениям здравоохранения по программе медицинских гарантий 8 тыс. 500 грн за роды, 19 тыс. 500 грн — за лечения одного инсульта, 15 тыс. 800 грн — за лечения инфаркта. Эти услуги будут полностью бесплатными для граждан Украины, поскольку они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов. Об этом 10 сентября во время пресс-конференции во Львове 10 сентября заявил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По словам Петренко, программа медицинских гарантий заменит так называемую бесплатную медицину. Программа предусматривает оплату услуги первичной, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

Программа сфокусируется на опалу услуг, связанных с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощи в родах, эндоскопических обследований, которые направлены на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Государство будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу.

Национальная служба здоровья работает в интересах пациента. Если учреждение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплату по этому договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это, — отметил Петренко.

Он подчеркнул, что бесплатные услуги по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первички или лечащего врача. Без направления специализированную медицинскую помощь можно будет получить безвозмездно пациентам, обратившимся к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления бесплатно будет оказываться медицинская помощь при неотложном состоянии.

Ранее сообщалось, что со второго квартала 2020 года отпуск антибиотиков в аптеках будет только по рецепту врача. Выписывать каждый рецепт будут только в определенных случаях заболеваний, каждый из которых будет на отдельном учете и о нем будут сообщать в государственный регуляторный орган.