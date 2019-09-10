Кнопкодавство: в новой Раде поймали первого нарушителя Конституции, фото — НВ

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Мажоритарщика-рекордсмена Александра Ковалева поймали на факте первого кнопкодавства в новой Верховной Раде.

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Неличное голосование Ковалева зафиксировало гражданское движение «Честно». Конституцию Украины (ст. 84) нарушил внефракционный нардеп Ковалев. Он является мажоритарником-самовыдвиженцем, который победил в округе Донецкой области.

Ковалев на утреннем заседании поддержал законопроект президента об импичменте. На видео видно, что он давил кнопку на своем рабочем месте и на месте еще одного нардепа из Донецкой области Максима Ефимова. Согласно данным сайта Рады, Ефимов проголосовал «за».

Сначала Ковалев опроверг факт кнопкодавства, но когда посмотрел видео, признал, что нарушил закон.

Ефимов на вопрос «Честно» отшутился. Мол, это была магия, он «был под столом и нажимал на кнопку».

Ковалев попал в Раду из прифронтового округа № 51, большая часть избирателей которого живет на оккупированных территориях. Ковалев победил, получив 220 голосов (33%). Это наименьшее количество голосов, отданных за победителя в истории украинских выборов.

Напомним, что на втором пленарном заседании парламент направил в Конституционный суд законопроект президента № 1027. В нем говорится о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий нардепа (среди них —кнопкодавство).

Летом первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук анонсировал запуск в парламенте системы голосования «Рада-4» с биометрической кнопкой, которая будет реагировать на отпечаток пальца депутата. Она заработает после новогодних каникул.