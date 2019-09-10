Кнопкодавство: у новій Раді зловили першого порушника Конституції, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n126599-majorytarnyka-rekordsmena-zlovyly-na-pershomu-knopkodavstvi-u-noviy-radi-video.html

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Мажоритарника-рекордсмена Олександра Ковальова зловили на факті першого кнопкодавства у новій Верховній Раді.

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Неособисте голосування Ковальова зафіксував громадянський рух «Чесно». Конституцію України (ст. 84) порушив позафракційний нардеп Ковальов. Він є мажоритарником-самовисуванцем, який переміг в окрузі на Донеччині.

Ковальов на ранковому засіданні підтримав законопроект президента щодо імпічменту. На відео видно, що він тиснув кнопку на своєму робочому місці і на місці ще одного нардепа з Донеччини Максима Єфімова. Відповідно до даних сайту Ради, Єфімов проголосував «за».

Спочатку Ковальов спростовував факт кнопкодавства, але коли переглянув відео, визнав, що порушив закон.

Єфімов на запитання «Чесно» віджартувався. Мовляв, це була магія, він «був під столом і натискав на кнопку».

Ковальов потрапив до Ради з прифронтового округу № 51, більша частина виборців якого мешкає на окупованих територіях. Ковальов переміг, отримавши 220 голосів (33%). Це є найменшою кількістю голосів, відданих за переможця в історії українських виборів.

Нагадаємо, що на другому пленарному засіданні парламент спрямував до Конституційного суду законопроект президента № 1027. У ньому йдеться про додаткові підстави дострокового припинення повноважень нардепа (серед них — кнопкодавство).

Влітку перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук анонсував запуск у парламенті системи голосування «Рада-4» з біометричною кнопкою, яка реагуватиме на відбиток пальця депутата. Вона запрацює після новорічних канікул.