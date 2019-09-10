Зеленський запропонував провести в Україні чемпіонат світу з футболу. Фото: Трибуна

https://racurs.ua/ua/n126598-zelenskyy-zaproponuvav-provesty-v-ukrayini-chempionat-svitu-z-futbolu.html

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Володимир Зеленський, президент України, має намір провести чемпіонат світу з футболу в країні. Про це він говорив на зустрічі з президентом УЄФА Олександром Чеферіном.

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Йдеться про світову першість серед молодіжних команд, про що сьогодні журналістам розповів тренер молодіжної збірної (U-20) Олександр Петраков, повідомляє УНН.

За словами футбольного наставника, ідею провести першість вже підтримав і глава Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Петраков відзначив, що про проведення чемпіонату світу Зеленський говорив йому під час нагородження після перемоги його підопічних на світовій першості в цьому році.

Наставник допускає, що Україна може отримати право на проведення такого турніру серед команд віком до 17 років. При цьому точних термінів Зеленський Петракову називати не став, але пообіцяв підтримати цю ідею.

Нагадаємо, що в липні Зеленський запропонував провести в Україні Олімпійські ігри. Для цього, за словами глави держави, в країні необхідно розробити стратегічний план для розвитку спортивної інфраструктури.​