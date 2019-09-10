Пожежа сталася в «Борисполі». Фото: mmr.net.ua

https://racurs.ua/ua/n126597-pojeja-spalahnula-v-aeroportu-boryspil-za-terminalom-vydniietsya-velykyy-stovp-dymu-foto.html

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Пожежа сталася 10 вересня в міжнародному аеропорту «Бориспіль», що під Києвом.

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Загоряння сталося на території летовища за терміналом «B». Над найбільшим аеропортом країни видно великий стовп диму. Про це сьогодні повідомляє УНІАН із посиланням на Telegram-канал Kyiv LIVE.

Щось дуже сильно горить в аеропорту «Бориспіль» за терміналом, — йдеться у повідомленні.

Також у «Телеграм» опублікували світлини з пожежею на яких видно, як над летовищем здіймається великий стовп диму. Причина пожежі та її масштаби наразі залишаються невідомими. У Державній службі з надзвичайних ситуацій та в адміністрації аеропорту поки не коментували подію.

Нагадаємо, 31 серпня в Києві спалахнула масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській в Оболонському районі. Горів утеплювач фасаду будинку на площі щонайменше 200 кв. м. Пожежу ліквідували протягом години. Попередньо відомо, що причиною надзвичайної події могло стати необережне поводження з вогнем.