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Пожар произошел в «Борисполе». Фото: mmr.net.ua

Пожар вспыхнул в аэропорту «Борисполь»: за терминалом виднеется большой столб дыма (ФОТО)

10 сен 2019, 16:16
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Пожар произошел 10 сентября в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом.

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Возгорание случилось на территории аэропорта возле терминала «B». Над крупнейшим аэропортом страны виден большой столб дыма. Об этом сегодня сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Kyiv LIVE.

Что-то очень сильно горит в аэропорту «Борисполь» за терминалом, — говорится в сообщении.

Также в «Телеграмм» опубликовали фотографии с пожаром на которых видно, как над аэродромом поднимается большой столб дыма. Причина пожара и его масштабы пока остаются неизвестными. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и в администрации аэропорта пока не комментировали произошедшее.

Пожар произошел в «Борисполе». Фото: Telegram-канал Kyiv LIVE

Напомним, 31 августа в Киеве вспыхнул масштабный пожар на стройке жилого комплекса на улице Бережанской в Оболонском районе. Горел утеплитель фасада дома на площади не менее 200 кв. м. Пожар ликвидировали в течение часа. Предварительно известно, что причиной чрезвычайного происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.


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