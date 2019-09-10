Пожар вспыхнул в аэропорту «Борисполь»: за терминалом виднеется большой столб дыма (ФОТО)https://racurs.ua/n126597-pojar-vspyhnul-v-aeroportu-borispol-za-terminalom-vidneetsya-bolshoy-stolb-dyma-foto.htmlРакурс
Пожар произошел 10 сентября в международном аэропорту «Борисполь» под Киевом.
Возгорание случилось на территории аэропорта возле терминала «B». Над крупнейшим аэропортом страны виден большой столб дыма. Об этом сегодня сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Kyiv LIVE.
Что-то очень сильно горит в аэропорту «Борисполь» за терминалом, — говорится в сообщении.
Также в «Телеграмм» опубликовали фотографии с пожаром на которых видно, как над аэродромом поднимается большой столб дыма. Причина пожара и его масштабы пока остаются неизвестными. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и в администрации аэропорта пока не комментировали произошедшее.
Напомним, 31 августа в Киеве вспыхнул масштабный пожар на стройке жилого комплекса на улице Бережанской в Оболонском районе. Горел утеплитель фасада дома на площади не менее 200 кв. м. Пожар ликвидировали в течение часа. Предварительно известно, что причиной чрезвычайного происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.