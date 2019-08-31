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Крупный пожар в Киеве охватил новостройку. Фото: РБК

Крупный пожар в Киеве охватил новостройку (ФОТО, ВИДЕО)

31 авг 2019, 15:06
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар на стройке жилого комплекса на улице Бережанской (Оболонский район столицы).

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Пламя охватило утеплитель фасада дома на площади не менее 200 кв. м. Пожар ликвидировали в течение часа. Об этом сообщает dtp. kiev на своей странице в Facebook.

Пожар в Киеве. Фото: dtp.kiev

Кроме утеплителя огонь повредил окна и обшивку новостройки. На месте работали 25 пожарных из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации о погибших или травмированных нет.

Пожар в Киеве. Фото: dtp.kiev

Пожар в Киеве. Фото: dtp.kiev

Точную причину пожара еще выясняют, однако по предварительной информации причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Индии произошел пожар и серия взрывов на химическом заводе. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек и еще 58 работников фабрики были госпитализированы в медицинское учреждение.

Источник: Ракурс


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