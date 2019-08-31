Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масштабна пожежа у Києві охопила новобудову. Фото: РБК

Масштабна пожежа у Києві охопила новобудову (ФОТО, ВІДЕО)

31 сер 2019, 15:06
999

У Києві спалахнула масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській (Оболонський район столиці).

Loading...

Полум’я охопило утеплювач фасаду будинку на площі щонайменше 200 кв. м. Пожежу ліквідували протягом години. Про це повідомляє dtp. kiev на своїй сторінці у Facebook.

Пожежа у Києві. Фото: dtp.kiev

Окрім утеплювача вогонь пошкодив вікна та обшивку новобудови. На місці працювали 25 пожежників з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Пожежа у Києві. Фото: dtp.kiev

Пожежа у Києві. Фото: dtp.kiev

Точну причину виникнення пожежі ще з’ясовують, однак за попередньою інформацією причиною могло стати необережне поводження з вогнем.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Індії сталась пожежа та серія вибухів на хімічному заводі. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 10 осіб і ще 58 працівників фабрики були госпіталізовані до медичного закладу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

У Луценка прокоментували закриття справи проти Калєтніка та вилучення 20 справ

Закриття справи проти Ігоря Калєтніка Юрієм Луценком прокоментувала прес-секретар екс-генпрокурора Лариса Сарган. Стало відомо, куди Луценко передав 20 вилучених кримінальних проваджень

Новини України
14:37

Нардеп від «Європейської солідарності» потрапив у ДТП: є постраждалі (ФОТО)

Народний депутат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар потрапив у серйозну ДТП в Житомирській області на трасі Київ-Чоп. В аварії постраждали п’ятеро осіб, двом з них знадобилася госпіталізація

Новини України
13:57

Обвал будинку в Дрогобичі: суд обрав двом комунальникам запобіжний захід

У Дрогобичі суд обрав запобіжний захід двом співробітникам комунального підприємства. Особи, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвело до обвалення будинку, перебуватимуть під домашнім арештом

Новини України
21:44   30 сер
Новини партнерів
Загрузка...