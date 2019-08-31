Масштабна пожежа у Києві охопила новобудову. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n126161-masshtabna-pojeja-u-kyievi-ohopyla-novobudovu-foto-video.html

Ракурс

У Києві спалахнула масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській (Оболонський район столиці).

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Полум’я охопило утеплювач фасаду будинку на площі щонайменше 200 кв. м. Пожежу ліквідували протягом години. Про це повідомляє dtp. kiev на своїй сторінці у Facebook.

Окрім утеплювача вогонь пошкодив вікна та обшивку новобудови. На місці працювали 25 пожежників з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Точну причину виникнення пожежі ще з’ясовують, однак за попередньою інформацією причиною могло стати необережне поводження з вогнем.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Індії сталась пожежа та серія вибухів на хімічному заводі. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 10 осіб і ще 58 працівників фабрики були госпіталізовані до медичного закладу.