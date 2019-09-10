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Ракурс
Реформа прокуратуры и перегрузка власти: трансляция из Рады, фото — theБабель

Рада взялась за реформу прокуратуры и закон о перезагрузке власти (ТРАНСЛЯЦИЯ)

10 сен 2019, 15:56
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Верховная Рада на вечернем заседании 10 сентября планирует рассмотреть два важных законопроекта — о реформе прокуратуры, а также о перезагрузке власти.

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Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» имеет регистрационный № 1032, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти» — № 1066.

Относительно реформы прокуратуры, то президент Зеленский, который внес соответствующий законопроект в Раду, намерен реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Реформа предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 тыс. человек. Базовый должностной оклад прокурора увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме того, до 1 сентября 2021 года останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Генпрокурор будет единолично утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора.

Сегодня утром парламент быстро принял в первом чтении несколько законопроектов президента, а закон об импичменте успели утвердить в целом.

Источник: Ракурс


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