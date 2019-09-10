Рада взялась за реформу прокуратуры и закон о перезагрузке власти (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n126592-rada-vzyalas-za-reformu-prokuratury-i-zakon-o-perezagruzke-vlasti-translyaciya.htmlРакурс
Верховная Рада на вечернем заседании 10 сентября планирует рассмотреть два важных законопроекта — о реформе прокуратуры, а также о перезагрузке власти.
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» имеет регистрационный № 1032, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти» — № 1066.
Относительно реформы прокуратуры, то президент Зеленский, который внес соответствующий законопроект в Раду, намерен реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Реформа предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 тыс. человек. Базовый должностной оклад прокурора увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Кроме того, до 1 сентября 2021 года останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Генпрокурор будет единолично утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора.
Сегодня утром парламент быстро принял в первом чтении несколько законопроектов президента, а закон об импичменте успели утвердить в целом.