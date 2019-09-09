Реформа прокуратуры: за что будет голосовать Рада 10 сентября, фото — "РБК-Украина"

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Ракурс

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 9 сентября отложил на утро 10 сентября рассмотрение законопроекта № 1032 о реформе прокуратуры.

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Этот документ внес в Раду 29 августа президент. Председатель комитета Денис Монастырский заявил во время трансляции заседания, что окончательное голосование комитета за закон должно состояться во вторник в 9.00.

Депутаты решили поработать относительно нескольких предложений и утром проголосовать окончательную редакцию и рекомендовать ее к рассмотрению Рады.

Во время заседания комитета новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что законопроект № 1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами и даст возможность «зайти в систему другим людям, которые не являются прокурорами».

В законопроекте Зеленского предлагается реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Вместе с тем на заседании комитета Рябошапка заявил, что не планирует разрушать институт военной прокуратуры.

Очевидно, что мы не идем по пути разрушить этот Карфаген полностью, все производства потерять и забыть с завтрашнего дня, что такой институт был, что эти производство были и больше никакой преемственности не будет. Нет, такого не будет, — сообщил генпрокурор.

Рябошапка хочет разделить деятельность военных прокуроров по двум направлениям: военные преступления на линии разграничения (Донецк, Луганск и Крым) и преступления против человечности.

Новая структура органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров будет такой: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. Генпрокурор получит право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры, а в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Реформа предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 тыс. человек. Базовый должностной оклад прокурора увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Аттестация прокуроров включает сдачу экзамена в форме анонимного письменного тестирования и проведение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор увольняется.

Претенденты на должность прокурора вправе при наличии высшего юридического образования и стажа работы в области права принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности.

До 1 сентября 2021 года останавливаются полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Генпрокурор сможет единолично утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора. Национальная академия прокуратуры превратится в Тренинговый центр прокуроров Украины.

Сегодня Рябошапка сообщил о конечных сроках реформы прокуратуры и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, а также других важных новаций в области правоохранительной деятельности и судопроизводства.