Реформа прокуратури: за що голосуватиме Рада 10 вересня, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126551-za-krok-do-reformy-prokuratury-za-scho-golosuvatyme-rada-10-veresnya.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 9 вересня відклав на ранок 10 вересня розгляд законопроекту № 1032 щодо реформи прокуратури.

Loading...

Цей документ вніс до Ради 29 серпня президент. Голова комітету Денис Монастирський заявив під час трансляції засідання, що остаточне голосування комітету за закон має відбутися у вівторок о 9.00.

Депутати вирішили попрацювати щодо декількох пропозицій і вранці проголосувати остаточну редакцію та рекомендувати її до розгляду Ради.

Під час засідання комітету новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що законопроект № 1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами і дасть можливість «зайти в систему іншим людям, які не є прокурорами».

У законопроекті Зеленського пропонується реформувати Генпрокуратуру в Офіс генерального прокурора, ліквідувати військову прокуратуру і провести переатестацію усіх співробітників прокуратури, крім співробітників Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Водночас на засіданні комітету Рябошапка заявив, що не планує руйнувати інститут військової прокуратури.

Очевидно, що ми не йдемо шляхом зруйнувати цей Карфаген повністю, всі провадження втратити і забути із завтрашнього дня, що такий інститут був, що ці провадження були і що більше ніякої наступності не буде. Ні, цього не буде, — повідомив генпрокурор.

Рябошапка хоче розділити діяльність військових прокурорів за двома напрямками: військові злочини на лінії розмежування (Донецьк, Луганськ і Крим) і злочини проти людяності.

Нова структура органів прокуратури після проведення атестації прокурорів буде такою: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Генпрокурор отримає право ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури, а у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу.

Реформа передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 до 10 тис. осіб. Базовий посадовий оклад прокурора збільшиться з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Атестація прокурорів включає складення іспиту у формі анонімного письмового тестування і проведення співбесіди з метою оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності. У разі неуспішного проходження атестації прокурор звільняється з посади.

Претенденти на посаду прокурора мають право, за умови наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у сфері права, взяти участь у відкритому конкурсі на вакантні посади.

До 1 вересня 2021 року зупиняються повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Генпрокурор одноосібно затверджуватиме порядок проведення добору кадровими комісіями на зайняття вакантної посади прокурора. Національна академія прокуратури перетвориться на Тренінговий центр прокурорів України.

Сьогодні Рябошапка повідомив про кінцеві терміни реформи прокуратури і змін до Кримінально-процесуального кодексу, а також інших важливих новацій в галузі правоохоронної діяльності та судочинства.