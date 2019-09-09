Новації Рябошапки: генпрокурор повідомив про дедлайн своїх реформ, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n126549-ryaboshapka-povidomyv-pro-dedlayn-reformy-prokuratury-i-zmin-do-kryminalno-procesualnogo-kodeksu.html

Ракурс

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив про кінцеві терміни реформи прокуратури і змін до Кримінально-процесуального кодексу, а також інших важливих новацій в галузі правоохоронної діяльності та судочинства.

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До 1 січня Рябошапка хотів би бачити ухваленими системні зміни щодо Кримінально-процесуального кодексу в парламенті. До цього часу він також сподівається на перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і прийняття змін щодо судової реформи, перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відновлення повноцінної роботи ВККСУ, на його думку, розблокує процес кадрового наповнення судів першої інстанції.

Напрацьовуються зміни і до Кримінального кодексу, тому що за останні сім-вісім років дуже багато було внесено до нього змін, які розбалансували кримінальне право. Взагалі потрібно переглянути кодекси та визначити проблемні точки, — повідомив Рябошапка в інтерв’ю «РБК-Україна».

В законопроекті про реформу прокуратури, який подав до Ради президент, йдеться і про переатестацію прокурорів. Рябошапка сподівається, що вже 10 вересня парламент підтримає його. Дедлайн цих змін, за словами генпрокурора, два роки.

Це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури. Тому що переатестація — це тільки перший етап, після цього має бути донабір нових людей. Після цього ми повинні відновити роботу Ради прокурорів і Контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів, — заявив Рябошапка.

Очищення прокуратури, за його словами, буде відбуватися за допомогою декількох комісій, у які залучать і зовнішніх учасників.

Ми домовилися з нашими колегами з НАБУ, що вони нам допоможуть у перевірці доброчесності кандидатів у Раду прокурорів та КДКП, як вони допомагали під час відбору в судові органи, — повідомив Рябошапка.

«Ракурс» повідомляв, що Рябошапка винесе на розгляд Верховної Ради кілька подань на зняття недоторканності з депутатів. Їх можуть позбавити цього статусу ще до 1 січня 2020 року, коли в Україні офіційно буде скасовано депутатський імунітет.