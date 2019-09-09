Новации Рябошапки: генпрокурор сообщил о дедлайне своих реформ, фото — "РБК-Украина"

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Ракурс

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о конечных сроках реформы прокуратуры и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, а также других важных новаций в области правоохранительной деятельности и судопроизводства.

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До 1 января Рябошапка хотел бы видеть принятыми парламентом системные изменения относительно Уголовно-процессуального кодекса. К этому времени он также надеется на перезагрузку Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и принятие изменений относительно судебной реформы, перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Восстановление полноценной работы ВККСУ, по его мнению, разблокирует процесс кадрового наполнения судов первой инстанции.

Нарабатываются изменения и в Уголовный кодекс, потому что за последние семь-восемь лет очень много было внесено в него изменений, которые разбалансировали уголовное право. Вообще нужно пересмотреть кодексы и определить проблемные точки, — сообщил Рябошапка в интервью «РБК-Украина».

В законопроекте о реформе прокуратуры, который подал в Раду президент, речь идет и о переаттестации прокуроров. Рябошапка надеется, что уже 10 сентября парламент поддержит его. Дедлайн этих изменений, по словам генпрокурора, два года.

Это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры. Потому что переаттестация — это только первый этап, после этого надо донабрать новых людей. После этого мы должны возобновить работу Совета прокуроров и Контрольно-дисциплинарной комиссии прокуроров, — заявил Рябошапка.

Очистка прокуратуры, по его словам, будет происходить с помощью нескольких комиссий, в которые привлекут и внешних участников.

Мы договорились с нашими коллегами из НАБУ, что они нам помогут в проверке добропорядочности кандидатов в Совет прокуроров и КДКП, как они помогали во время отбора в судебные органы, — сообщил Рябошапка.

«Ракурс» сообщал, что Рябошапка вынесет на рассмотрение Верховной Рады несколько представлений на снятие неприкосновенности с депутатов. Их могут лишить этого статуса еще до 1 января 2020 года, когда в Украине официально будет отменен депутатский иммунитет.