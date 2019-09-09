Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Генпрокурор готовит представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов. Фото: LIGA.net

Генпрокурор готовит представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов

9 сен 2019, 16:21
999

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, вынесет на рассмотрение Верховной Рады несколько представлений на снятие неприкосновенности с депутатов. Их могут лишить этого статуса еще до 1 января 2020 года, когда в Украине официально будет отменен депутатский иммунитет.

Loading...

Сам Рябошапка рассказал, что речь идет не только о тех народных избранниках, о которых говорил его предшественник Юрий Луценко. В интервью «РБК-Украина» генпрокурор подчеркнул, что он обратится в парламент в течение нескольких месяцев.

При этом глава ГПУ подчеркнул, что дела могут касаться и народных избранников от президентской партии «Слуга народа». Он лишь добавил, что в данный момент в отношении нового парламент нет никаких наработок.

Также Рябошапка не исключил и дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он подчеркнул, что ему нет разницы, кто именно совершил правонарушение.

Напомним, 3 сентября украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Генпрокурор готовит представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов

Еще до 1 января 2020 года, когда в силу вступит закон о снятии депутатской неприкосновенности, Верховная Рада может лишить неприкосновенности нескольких нардепов, о чем заявил глава Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка

Новости Украины
16:21

«Голос» внесет в Раду законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора

Депутаты из парламентской фракции «Голос» доработали законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора. Вскоре этот законопроект будет зарегистрирован

Новости Украины
14:34
Новости партнеров
Загрузка...