Новости Украины

Генпрокурор готовит представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126543-genprokuror-gotovit-predstavleniya-na-snyatie-neprikosnovennosti-s-neskolkih-deputatov.html

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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, вынесет на рассмотрение Верховной Рады несколько представлений на снятие неприкосновенности с депутатов. Их могут лишить этого статуса еще до 1 января 2020 года, когда в Украине официально будет отменен депутатский иммунитет.

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Сам Рябошапка рассказал, что речь идет не только о тех народных избранниках, о которых говорил его предшественник Юрий Луценко. В интервью «РБК-Украина» генпрокурор подчеркнул, что он обратится в парламент в течение нескольких месяцев.

При этом глава ГПУ подчеркнул, что дела могут касаться и народных избранников от президентской партии «Слуга народа». Он лишь добавил, что в данный момент в отношении нового парламент нет никаких наработок.

Также Рябошапка не исключил и дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он подчеркнул, что ему нет разницы, кто именно совершил правонарушение.

Напомним, 3 сентября украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность.