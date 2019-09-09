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В большинстве регионов Украины 10 сентября пройдет без осадков, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 10 сентября: осадки в большинстве регионов не ожидаются (КАРТА)

9 сен 2019, 16:05
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Погода в Украине 10 сентября будет облачной с прояснениями. Осадки ожидаются только в части западных регионов.

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Температура воздуха ночью составит 11−14°, на юге — до 18°, днем — 22−28°, на юге — до 28°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 сентября будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров покажут 12−14°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью синоптики прогнозируют дождь, днем — без осадков. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Температура ночью — 16−18°, днем — 24−26°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре метеорологи осадков также не обещают. Ночью термометры покажут 11−13°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем — 26−28°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью будет идти дождь, днем — без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 11−13°, днем поднимется до — 23−25°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Украине на 10 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 сентября будет достаточно спокойной, ожидать стоит лишь небольших возмущений, в основном вечером.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 сентября. Скриншот: Gismeteo

Напомним, американские ученые разработали методику, которая позволит делать прогнозы погоды сразу на 14−15 дней.

Источник: Ракурс


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