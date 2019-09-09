У більшості регіонів України 10 вересня мине без опадів

https://racurs.ua/ua/n126542-pogoda-v-ukrayini-na-10-veresnya-opady-v-bilshosti-regioniv-ne-ochikuutsya-karta.html

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Погода в Україні 10 вересня буде хмарною з проясненнями. Опади очікуються лише в частині західних регіонів.

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Температура повітря вночі становитиме 11−14°, на півдні — до 18°, вдень — 22−28°, на півдні — до 28°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 8 вересня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12−14°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Львові вночі синоптики прогнозують дощ, вдень — без опадів. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі доба мине без опадів. Температура вночі — 16−18°, вдень — 24−26°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі метеорологи опадів також не обіцяють. Вночі термометри покажуть 11−13°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 10−12°, вдень — 26−28°. Вітер східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі йтиме дощ, вдень — без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 11−13°, вдень підніметься до — 23−25°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 10 вересня буде досить спокійним, очікувати варто лише на невеликі збурення, здебільшого ввечері.

Нагадаємо, американські вчені розробили методику, яка дозволить робити прогнози погоди відразу на 14−15 днів.