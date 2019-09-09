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Ракурс
Сімейна сварка у Києві завершилася пострілом із гарпуна

Під час сварки киянин намагався вбити колишню дружину пострілом із гарпуна (ФОТО)

9 вер 2019, 15:52
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Киянин намагався вбити колишню дружину пострілом із гарпуна, його затримала поліція. Постріл, який заледве не став смертельним, стався під час сварки між колишнім подружжям.

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Патрульні поліцейські встановили, що інцидент стався на приватному подвір’ї, що на вулиці Якова Качура у Святошинському районі Києва. Чоловік посварився з екс-дружиною, з якому вони поки мешкають разом, а після — схопив рушницю та вистрілив їй у груди.

Сімейна сварка у Києві завершилася пострілом із гарпуна, фото — Нацполіція

Син потерпілою розповів про події, які відбувалися вдома. Поліція встановила причетність до злочину 53-річного колишнього чоловіка жінки. Він прийшов додому п’яний та посварився з екс-дружиною. Потім пішов до гаражу, взяв рушницю з гарпуном і вистрілив у жінку. Гарпун влучив їй у груди, жінку відвезли до лікарні.

Сімейна сварка у Києві завершилася пострілом із гарпуна, фото — Нацполіція

Зловмисника затримали, а у Святошинському управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України. Фігурантові оголошено про підозру.

«Ракурс» повідомляв, що в Івано-Франківську 24 серпня чоловік підірвав дві гранати під час сварки із співмешканкою і загинув разом з нею.

Джерело: Ракурс


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