ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні з Кримом. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n126540-fsb-zatrymala-dvoh-ukrayinciv-na-adminkordoni-z-krymom.html

Ракурс

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом відбулися чергові затримання громадян України. Сьогодні силовики Федеральної служби безпеки Росії затримали жителя Хмельницької області та кримчанина.

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За даними російських силовиків, обидва громадянина України нібито перебувають у федеральному розшуку. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на прикордонне управління ФСБ.

Відомо, що 40-річний житель Хмельницької області прямував до Криму через пункт пропуску Джанкой. Другий затриманий прямував на виїзд через Армянськ. За даними російських силовиків, один із затриманих був оголошений в розшук у квітні цього року. Його нібито підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі, яке він скоїв на півострові.

Другий затриманий нібито «знаходиться в розшуку з 2016 року за скоєння крадіжки з заподіянням значної шкоди».

Обидва українці передані російській поліції. В даний момент силовики не озвучують імена і прізвища затриманих.

Нагадаємо, що минулого тижня у пункті пропуску «Джанкой» без пояснення причин затримали жителя Львівської області.​