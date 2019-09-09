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Ракурс
Стрілянина в Києві: з'явилися фото з місця події. Фото: vladtime.ru

Стрілянина в Києві: з’явилися фото з місця подій

9 вер 2019, 15:31
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Стрілянина в Києві сталася сьогодні опівдні на вулиці Кудрявській у Шевченківському районі.

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Місцеві жителі розповіли, що постріли лунали у дворі багатоповерхових будинків. Потім зловмисники втекли, але покинули на місці події автомат Калашникова та сумку з грішми.

У розпорядженні «Ракурсу» опинилися фото з місця події, на яких видно, що поліція проводить слідчі дії.

Стрілянина в Києві: з'явилися фото з місця події. Фото: Ракурс

Стрілянина в Києві: з'явилися фото з місця події. Фото: Ракурс

Стрілянина в Києві: з'явилися фото з місця події. Фото: Ракурс

Однак, що саме сталося, достеменно невідомо, оскільки правоохоронці ще не коментували ситуацію.

У ЗМІ ж з’явилася інформація, що на вказаній вулиці відбулося викрадення людини, яке супроводжувалося стріляниною. Також відомо, що в столиці введено план «Сирена»: розшукуються троє ймовірних учасників збройного нападу, які можуть пересуватися на чорному «Мерседесі».

Між тим нагадаємо, що 6 вересня в Києві невідомий влаштував стрілянину в тролейбусі, внаслідок чого двоє пасажирів потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Джерело: Ракурс


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