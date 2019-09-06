Зловмисника наразі розшукують, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n126427-novyny-kyieva-nevidomyy-strilyav-u-pasajyriv-troleybusa-dvoh-ludey-gospitalizuvaly-foto.html

Ракурс

Правоохоронці розшукують зловмисника, який сьогодні влаштував стрілянину в одному зі столичних тролейбусів.

Loading...

Внаслідок інциденту двох чоловіків, віком 28 і 43 роки, госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Федорова.

Зазначається, що стрілянині передувала сварка між двома пасажирами, котра переросла у штовханину. Під час цього інциденту один із пасажирів дістав із рюкзака пістолет і здійснив постріл у бік свого опонента.

На найближчій зупинці громадського транспорту він вийшов із тролейбуса, проте в цей конфлікт втрутився інший пасажир, який його наздогнав. В результаті зловмисник здійснив три постріли в цього чоловіка, після чого втік з місця інциденту.

За словами свідків, зловмисник був одягнений у куртку пісочного кольору та джинси. При собі він мав чорний рюкзак. Усіх, хто має інформацію про місце його перебування, правоохоронці закликають телефонувати за номерами (063) 61−00−375 або 102.

Зазначається, що наразі постраждалим надають медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у серпні минулого року в Івано-Франківську обстріляли тролейбус із пасажирами.