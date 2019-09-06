Заступник голови ВАКС Євген Крук. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n126426-koly-v-ukrayini-znykne-korupciya-sprognozuvav-suddya.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд працюватиме, щоб у майбутньому в Україні була знищена корупція.

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Боротьба з корупцією в Україні триватиме щонайменше півстоліття. Про це в ефірі програми «Нині вже» на «Громадському» заявив заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук.

Ми працюємо для того, щоби в майбутньому справ взагалі не було. Коли ми розробляли комунікаційну стратегію неофіційну, ми вбачали, що за 50−70 років ВАКС не повинно бути взагалі, тому що корупції як такої не буде, — зазначив суддя.

Нагадаємо, 5 вересня Вищий антикорупційний суд України розпочав свою роботу. ВАКС було утворено в межах здійснюваної в Україні судової реформи. Верховна Рада створила цей суд 21 червня 2018 року.

Завдання Антикорупційного суду — здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Головою ВАКС стала Олена Танасевич — колишня суддя Печенізького райсуду Харківської області. Вона очолюватиме новий суд протягом найближчих трьох років. Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука.

Очікується, що місцеві суди передадуть ВАКС понад 3 тис. кримінальних проваджень. Із цього числа лише 190 проваджень розслідувало НАБУ та САП. Президент Володимир Зеленський запевнив, що влада зробить все можливе, щоб судді цього відомства могли вільно розглянути 200 найбільших корупційних справ чиновників.