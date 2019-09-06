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Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА. Фото: zn.ua

Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА (ВІДЕО)

6 вер 2019, 13:11
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Володимир Зеленський, президент України, призначив Віталія Турінка новим керівником Запорізької облдержадміністрації.

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Указ № 659/2019 про призначення Турінка був підписаний напередодні. Документ опубліковано на сайті глави держави.

Чиновника в Запоріжжі сьогодні представив перший заступник голови офісу президента Сергій Трофімов. Він заявив, що Турінок вже встиг довести свою здатність бути керівником.

Зазначимо, що 45-річний Турінок раніше в державних структурах не працював. Він є одним із власників Рівненського домобудівного комбінату. Також у нього є бізнес у Києві.

До Турінка посаду голови Запорізької ОДА обіймав Костянтин Бриль, який був звільнений президентом 11 червня.

Нагадаємо, що 12 серпня Зеленський призначив головою Житомирської ОДА колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Бунечко.​


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