Зеленський призначив нового голову Запорізької ОДА. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n126425-zelenskyy-pryznachyv-novogo-golovu-zaporizkoyi-oda-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив Віталія Турінка новим керівником Запорізької облдержадміністрації.

Loading...

Указ № 659/2019 про призначення Турінка був підписаний напередодні. Документ опубліковано на сайті глави держави.

Чиновника в Запоріжжі сьогодні представив перший заступник голови офісу президента Сергій Трофімов. Він заявив, що Турінок вже встиг довести свою здатність бути керівником.

Зазначимо, що 45-річний Турінок раніше в державних структурах не працював. Він є одним із власників Рівненського домобудівного комбінату. Також у нього є бізнес у Києві.

До Турінка посаду голови Запорізької ОДА обіймав Костянтин Бриль, який був звільнений президентом 11 червня.

Нагадаємо, що 12 серпня Зеленський призначив головою Житомирської ОДА колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Бунечко.​