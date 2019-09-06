Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА. Фото: zn.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил Виталия Туринка новым руководителем Запорожской облгосадминистрации.

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Указ № 659/2019 о назначении Туринка был подписан накануне. Документ опубликован на сайте главы государства.

Чиновника в Запорожье сегодня представил первый зампредседателя Офиса президента Сергей Трофимов. Он заявил, что Туринок уже успел доказать свою способность быть руководителем, передает «Укринформ».

Отметим, что 45-летний Туринок прежде в государственных структурах не работал. Он является одним из владельцев Ровенского домостроительного комбината. Также у него есть бизнес в Киеве.

До Туринка должность главы Запорожской ОГА занимал Константин Брыль, который был уволен президентом 11 июня.

Напомним, что 12 августа Зеленский назначил председателем Житомирской ОГА бывшего сотрудника СБУ Виталия Бунечко.​