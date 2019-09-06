Петр Порошенко и Валерий Кондратюк, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126424-rossiyskie-specslujby-v-2017-godu-gotovili-pokushenie-na-zamestitelya-glavy-ap-dokument.html

Ракурс

Российские спецслужбы готовили покушение на бывшего заместителя главы Администрации президента, бывшего главы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Валерия Кондратюка.

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Об этом сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что военная прокуратура установила трех человек, которые во второй половине 2017 года по заданию российских спецслужб и с помощью боевиков так называемой ДНР разработали план убийства Кондартюка и военнослужащего ГУР (вероятно, майора Кирилла Буданова), с использованием огнестрельного оружия и/или взрывчатых веществ.

В частности, установлено, что один из соучастников преступления должен был прибыть в Киев и приобрести взрывчатку и оружие, а также изучить маршруты передвижения жертв.

Еще один соучастник приехал в Киев в августе 2017 года. В его обязанности входила организация визуального наблюдения за жертвами и привлечение пособников к подготовке преступлений.

Третий соучастник дела за материальное вознаграждение согласился помогать злоумышленникам. Он приобрел два автомобиля и вел наблюдение за местами жительства жертв. Для совершения преступления он получил пистолет с глушителем и гранату.

Кроме того, диверсанты арендовали квартиры, расположенные по соседству с домом Кондратюка.

Однако план осуществления покушения сорвался, поскольку фигуранты преступления заметили, что за ними осуществляется слежка. 26 декабря 2017 года они срочно выехали из Украины, а оружие спрятали в строительном мусоре в Дарницком районе Киева. В апреле этого года они совершили неудачную попытку покушения на Буданова, после чего были задержаны. Тогда автомобиль Буданова был подорван, однако в результате взрыва пострадал сам диверсант, который заложил взрывчатку.

На запрос агентства в СБУ сообщили, что за этим уголовным производством осуществляется досудебное расследование за факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы), ч. 1. 14, ч. 3 ст. 258 и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.

Напомним, диверсант, который подорвался при установлении взрывчатки под автомобиль Буданова, выжил. Диверсию пытался совершить гражданин России Алексей Комаричев. Именно он был руководителем диверсионной группы.