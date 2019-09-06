Петро Порошенко і Валерій Кондратюк, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126424-rosiyski-specslujby-u-2017-roci-gotuvaly-zamah-na-zastupnyka-golovy-ap-dokument.html

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Російські спецслужби готували замах на колишнього заступника голови Адміністрації президента, колишнього очільника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Валерія Кондратюка.

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Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на матеріали суди.

Зазначається, що, військова прокуратура встановила трьох осіб, котрі в другій половини 2017 року за завданням російських спецслужб та за допомогою бойовиків так званої ДНР розробили план вбивства Кондартюка і військовослужбовця ГУР (ймовірно, майора Кирилла Буданова), з використанням вогнепальної зброї чи/або вибухових речовин.

Зокрема, встановлено, що один зі співучасників злочину мав прибути до Києва і придбати вибухівку і зброю, а також вивчити маршрути пересування жертв.

Ще один співучасник приїхав до Києва в серпні 2017 року. До його обов’язків входила організація візуального спостереження за жертвами і долучення посібників до підготовки злочинів.

Третій співучасник справи за матеріальну винагороду погодився допомагати зловмисникам. Він придбав два автомобілі і вів спостереження за місцями проживання жертв. Крім того, для здійснення злочину він отримав пістолет з глушником і гранату.

Крім того, диверсанти орендували квартири, розташовані по сусідству з будинком Кондратюка.

Однак план здійснення замаху зірвався, оскільки фігуранти злочину помітили, що за ними здійснюється стеження. Тому 26 грудня 2017 року вони терміново виїхали з України, а зброю заховали в будівельному смітті у Дарницькому районі Києва.

У квітні цього року вони здійснили невдалу спробу замаху на Буданова, після чого були затримані. Тоді автомобіль Буданова був підірваний, однак внаслідок вибуху постраждав сам диверсант, який заклав вибухівку.

На запит агентства в СБУ повідомили, що за цим кримінальним провадженням здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи), ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 258 і ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, диверсант, який підірвався під час встановлення вибухівки під автомобіль Буданова, вижив. Диверсію намагався вчинити громадянин Росії Олексій Комаричев. Саме він був керівником диверсійної групи.