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Ракурс
Зеленський відповів на петицію про легалізацію зброї. Фото: flickr.com

Петиція про легалізацію обігу зброї в Україні: стала відома відповідь Зеленського

6 вер 2019, 12:49
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Володимир Зеленський, президент України, вважає передчасною легалізацію зброї в нашій державі.

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Глава держави відзначив, що внаслідок бойових дій на Донбасі, в Україні наразі знаходиться велика кількість вогнепальної зброї, яка перебуває в незаконному обігу. Питання незареєстрованої зброї потребує фахового вивчення із залученням іноземних спеціалістів. Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію «Навести порядок з обігом зброї, а порядок — це закон».

Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність — людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана, — написав Зеленський.

Петиція була ініційована всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація власників зброї» та підтримана більш ніж 25 тис. громадянами. Президент пообіцяв висловлені в електронній петиції пропозиції передати до комісії з питань правової реформи.

Нагадаємо, у липні з’явилася петиція, автори якої вимагають припинити фінансування партій за рахунок коштів державного бюджету. Автором петиції став громадський діяч Микола Томенко.

Джерело: Ракурс


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