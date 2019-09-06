Зеленский ответил на петицию о легализации оружия. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n126423-peticiya-o-legalizacii-oborota-orujiya-v-ukraine-stal-izvesten-otvet-zelenskogo.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает преждевременной легализацию оружия в нашей стране.

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Глава государства отметил, что в результате боевых действий на Донбассе, в Украине сейчас находится большое количество огнестрельного оружия, которое находится в незаконном обороте. Вопрос незарегистрированного оружия требует профессионального изучения с привлечением иностранных специалистов. Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию «Навести порядок с оборотом оружия, а порядок — это закон».

Несмотря на определенную Конституцией Украины высшей социальной ценности — человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установление мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия видится преждевременной, а потому не может быть поддержана, — написал Зеленский.

Петиция была инициирована всеукраинской общественной организацией «Украинская ассоциация владельцев оружия» и поддержана более чем 25 тыс. граждан. Президент пообещал высказанные в электронной петиции предложения передать в комиссию по вопросам правовой реформы.

Напомним, в июле появилась петиция, авторы которой требуют прекратить финансирование партий за счет средств государственного бюджета. Автором петиции стал общественный деятель Николай Томенко.