Новости Украины

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Ракурс
В Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку. Фото: zn.ua

В Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку (ФОТО)

6 сен 2019, 12:28
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Водитель BlaBlaCar изнасиловал женщину в Черкасской области. Инцидент произошел 30 августа, когда пострадавшая воспользовалась услугами сервиса для поездки из Одессы в Черкассы.

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Подруга пострадавшей рассказала, что 51-летний водитель угостил пассажирку кофе, после чего она начала засыпать. После этого мужчина стал угрожать попутчице изнасилованием. На своей странице в Facebook подруга потерпевшей также отметила, что злоумышленник хвастался связями в полиции.

Перед тем, как потерять сознание, девушка успела написать сообщения и отправить свою геолокацию парню. Затем водитель вывез ее в лес, где и изнасиловал.

Подруга пострадавшей уверяет, что жертва сразу обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании, но правоохранители отказались искать насильника. В Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку. Скриншот: Фейсбук

В то же время сегодня на сайте Национальной полиции Черкасской области появилась информация о преступлении. В полиции сообщили, что уголовное производство начато по ч. 1 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Также в полиции отметили, что личность водителя и его местонахождение установлено.

Напомним, что летом 2017 года пропал водитель BlaBlaCar Тарас Позняков, который выехал из Львова в Киев. Следствие установило, что он согласился подвезти двух пассажиров, которые в итоге его убили, вероятно, ради наживы.​

Источник: Ракурс


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