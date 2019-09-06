Новини України

У Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n126422-u-cherkaskiy-oblasti-vodiy-blablacar-zgvaltuvav-pasajyrku-foto.html

Ракурс

Водій BlaBlaCar зґвалтував жінку на Черкащині. Інцидент стався 30 серпня, коли потерпіла скористалася послугами сервісу для поїздки з Одеси до Черкас.

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Подруга потерпілої розповіла, що 51-річний водій пригостив пасажирку кавою, після чого вона почала засинати. Після цього чоловік став погрожувати подорожній зґвалтуванням. На своїй сторінці в Facebook подруга потерпілої також зазначила, що зловмисник вихвалявся зв’язками у поліції.

Перед тим, як знепритомніти, дівчина встигла написати повідомлення та надіслати свою геолокацію хлопцю. Потім водій вивіз її в ліс, де і зґвалтував.

Подруга постраждалої запевняє, що жертва одразу звернулася до поліції і написала заяву про зґвалтування, але правоохоронці відмовилися шукати нападника.

Водночас сьогодні на сайті Національної поліції Черкаської області з’явилася інформація про злочин. У поліції повідомили, що кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування). Також у поліції зазначили, що особу водія та його місцезнаходження встановлено.

Нагадаємо, що влітку 2017 року пропав водій BlaBlaCar Тарас Позняков, який виїхав зі Львова до Києва. Слідство встановило, що він погодився підвезти двох пасажирів, які зрештою його вбили, ймовірно, заради наживи.​