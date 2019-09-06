Луценко заявив про розшук Вілкула та Колеснікова. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n126421-eks-nardepiv-kolesnikova-ta-vilkula-ogolosyly-v-rozshuk-lucenko.html

Ракурс

Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков, колишні нардепи від «Опозиційного блоку», оголошені в розшук.

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У четвер, 5 вересня, екс-парламентарям оголошено про підозру й розпочато процедуру розшуку. Рік тому регламентний комітет Верховної Ради заблокував притягнення Вілкула і Колесникова до кримінальної відповідальності. Про це 6 вересня на повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на власній сторінці у Facebook.

Як відомо, правоохоронці підозрюють Вілкула в тому, що він, будучи головою Дніпропетровської ОДА, здійснив низку незаконних оборудок із земельними ділянками. Такі дії могли завдати державному бюджету збитків на щонайменше 15 млн грн. Здійснюється розслідування в кримінальну провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Колеснікова Генеральна прокуратура звинувачувала в тому, що він підписав документи, які в подальшому призвели до незаконного відчуження державного майна на суму 16 млн 700 тис. грн. Відкрите провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо це спричинило тяжкі наслідки) ККУ.

Нагадаємо, Юрій Луценко в останній день своєї роботи на чолі Генпрокуратури закрив кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, якого підозрювали в гучній справі про диктаторські закони 16 січня.