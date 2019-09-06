Луценко заявил о розыске Вилкула и Колесникова. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/n126421-eks-nardepov-kolesnikova-i-vilkula-obyavili-v-rozysk-lucenko.html

Ракурс

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, бывшие нардепы от «Оппозиционного блока», объявлены в розыск.

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В четверг, 5 сентября, экс-парламентариям объявлено о подозрении и начата процедура розыска. Год назад регламентный комитет Верховной Рады заблокировал привлечение Вилкула и Колесникова к уголовной ответственности. Об этом 6 сентября сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на собственной странице в Facebook.

Как известно, правоохранители подозревают Вилкула в том, что он, будучи председателем Днепропетровской ОГА, совершил ряд незаконных сделок с земельными участками. Такие действия могли нанести государственному бюджету убытков на минимум 15 млн грн. Осуществляется расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Колесникова Генеральная прокуратура обвиняла в том, что он подписал документы, которые в дальнейшем привели к незаконному отчуждению государственного имущества на сумму 16 млн 700 тыс. грн. Открыто производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если это повлекло тяжкие последствия) УК.

Напомним, Юрий Луценко в последний день своей работы во главе Генпрокуратуры закрыл уголовное производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, которого подозревали в громком деле о диктаторских законах 16 января.