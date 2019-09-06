Оккупанты позвали Зеленского в Крым. Фото: НикВести

https://racurs.ua/n126420-okkupanty-pozvali-zelenskogo-v-krym.html

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Владимира Зеленского, президента Украины, позвали в оккупированный Крым. Предложение визита главы государства на полуостров выдвинул так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

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В обращении к Зеленскому он заявил, что считает Крым частью России и с этим якобы должны смириться украинские политики. В эфире канала «Крым 24», запись которого он опубликовал в Facebook, коллаборант также предложил президенту лично спросить у крымчан о том, как им живется в последние годы.

При этом Аксенов отметил, что у Зеленского есть своя квартира в Ялте.

Он также заявил, что Зеленский не выходит из образа своего персонажа в сериале «Слуга народа» Василия Голобородько и «еще не понял, куда попал».

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма намерены просить руководство России начать переговоры с Украиной по поводу поставок воды.​​ Аннексированный Россией Крым испытывает проблемы с водоснабжением с весны 2014 года, когда Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.