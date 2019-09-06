Окупанти покликали Зеленського в Крим. Фото: НикВести

https://racurs.ua/ua/n126420-okupanty-poklykaly-zelenskogo-v-krym.html

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Володимира Зеленського, президента України, покликали в окупаційний Крим. Пропозицію запросити голову держави на півострів висунув так званий голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

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У зверненні до Зеленського він заявив, що вважає Крим частиною Росії і з цим нібито повинні змиритися українські політики. В ефірі каналу «Крим 24», запис якого він опублікував у Facebook, коллаборант також запропонував президенту особисто запитати у кримчан про те, як їм живеться в останні роки.

При цьому Аксьонов зазначив, що у Зеленського є своя квартира в Ялті.

Він також заявив, що Зеленський не виходить з образу свого персонажа в серіалі «Слуга народу» Василя Голобородька і «ще не зрозумів, куди потрапив».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окуповані влади Криму мають намір просити керівництво Росії почати переговори з Україною з приводу поставок води. Анексований Росією Крим почав відчувати проблеми з водопостачанням у квітні 2014 року, коли Україна припинила постачання на півострів дніпровської води по Північно-Кримському каналу.