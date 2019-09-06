Вчені встановили найбільш ймовірного кандидата на роль «Нессі», фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Загадкове величезне створіння «Нессі», яке нібито живе в шотландському озері Лох-Несс (Велика Британія), може бути гігантським вугром.

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Такого висновку дійшла група вчених на чолі з Нілом Геммелем із Університету Отаго (Нова Зеландія), яка в минулому році відправилася на пошуки ДНК загадкового створіння, повідомляє сайт Loch Ness Hunters.

Вчені зібрали сотні проб води з озера Лох-Несс і прилеглих водойм. З кожної з цих проб вони відбирали eDNA — ДНК, які витягуються зі зразків навколишнього середовища, а не безпосередньо з організмів.

В результаті дослідники отримали 500 млн послідовностей, які дозволили скласти вичерпну картину життя в озері.

Всього вчені виділили 11 видів риб, три види земноводних, 22 види птахів і 19 ссавців, більшість з яких живуть в озері або навколо нього.

Більшість видів настільки малі, що їх ледве можна побачити, але є кілька, які є великими, і головне питання: чи є щось досить велике, щоб пояснити, зустрічі з якими видом могли привести до появи легенди про монстра або істоту в Лох-Нессі, — зазначають дослідники.

Однією з найпопулярніших теорій є те, що в Лох-Нессі може бути рептилія або популяція рептилій, характерна для Юрського періоду, наприклад, плезіозавр. Однак підтвердження цього дослідникам виявити не вдалося.

На жаль, ми не можемо знайти ніяких доказів істоти, віддалено пов’язаної з цим в зібраних даних про ДНК у навколишньому середовищі, — зазначають вчені.

Вчені також перевірили інші популярні теорії — про різноманітних гігантських риб, таких як гігантський сом або гігантський осетер, вугор або навіть акула, наприклад гренландська акула.

ДНК-акули в Лох-Несс немає, — наголошують дослідники.

Також вчені не виявили в озері ДНК сома і риб сімейства осетрових.

Залишилася теорія, яку ми не можемо спростувати, ґрунтуючись на отриманих даних ДНК навколишнього середовища: то, що люди бачать, — це дуже великий вугор, — заявили вчені.

В озері було виявлено велику кількість ДНК вугрів, майже в кожному місці відбору проб.

Раніше вчені припускали, що гігантський вугор може пояснити деякі випадки спостереження загадкової тварини. Але ця ідея втратила популярність, оскільки теорії про вимерлих рептилій стали більш поширеними.

Але вже є повідомлення низки свідків про дуже великих вугрів, — наголошують учені.

Водночас, вчені наголошують, що не виключають можливості, що ДНК загадкової тварини не потрапило у відібрані проби, оскільки вони були взяті в неправильних місцях, у невідповідний час або застосовуваний метод аналізу ДНК не міг виявити «Нессі», оскільки ДНК-послідовність загадкової тварини не має аналогів в існуючих базах даних.

Нагадаємо, кілька років тому британський історик Геррет Вільямс повідомляв про виявлення доказів того, що лохнеське чудовисько придумав рекламний агент у 30-х роках минулого століття, щоб залучити до регіону туристів.